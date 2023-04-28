РИА Новости: разведчики ЗВО уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Российские разведчики Западного военного округа уничтожили с помощью трех гранат опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника с позывным "Одуванчик".
Российские разведчики Западного военного округа уничтожили с помощью трех гранат опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника с позывным "Одуванчик".
Свежие комментарии