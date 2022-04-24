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Из Бельгии за месяц выдворили 680 граждан Афганистана

Из Бельгии за месяц выдворили 680 граждан Афганистана

В марте 680 афганцам приказали покинуть страну власти Бельгии, 23 марта сообщает The Brussels Times. Управление Генерального комиссара по делам беженцев и лиц без гражданства считает, что ситуация в Афганистане изменилась в августе 2021 года.

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