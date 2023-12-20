Зеленский: вопрос переговоров с Россией неактуален

Александр Лагуткин

Вот в этом я с этим ублюдком полностью согласен. Переговоры будут актуальны только тогда, когда наши войска выйдут на польскую границу. И переговоры будут только о времени и месте подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистского режима. А пока этот украинский еврей гонит украинцев на фронт сотнями тысяч подыхать за интересы евреев американских.