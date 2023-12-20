Как подчеркнул в ходе пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский, вопрос переговоров Киева и Москвы в части урегулирования конфликта сейчас неактуален.
Зеленский: вопрос переговоров с Россией неактуален
Комментарии
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Александр Лагуткин
Вот в этом я с этим ублюдком полностью согласен. Переговоры будут актуальны только тогда, когда наши войска выйдут на польскую границу. И переговоры будут только о времени и месте подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистского режима. А пока этот украинский еврей гонит украинцев на фронт сотнями тысяч подыхать за интересы евреев американских.
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