В Челябинской области открылась академия хоккея «Красная машина»: «У детей есть шанс реализовать себя»

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля, ФедералПресс. В Челябинской области состоялось долгожданное открытие академии хоккея «Красная машина», которая обещает стать новым этапом в развитии детско-юношеского хоккея в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии