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В Челябинской области открылась академия хоккея «Красная машина»: «У детей есть шанс реализовать себя»

В Челябинской области открылась академия хоккея «Красная машина»: «У детей есть шанс реализовать себя»

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля, ФедералПресс. В Челябинской области состоялось долгожданное открытие академии хоккея «Красная машина», которая обещает стать новым этапом в развитии детско-юношеского хоккея в регионе.

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