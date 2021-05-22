Ведущий Первого канала: Россией управляют люди со старыми мозгами

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВедущий Первого канала: Россией управляют люди со старыми мозгами Руководство страны сформировано обществом, которого больше нет, считает телеведущий Фото: Екатерина Сычкова © URA.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYЭрнста и его дружков по взгляду - давно надо отправить в отставку с ТВ (с ихними мозгами)... Вкусовщина и пурга на всех каналах с уклоном на уголовщину, фантазии на тему ВОВ, где не все реальные факты ещё не освещены, засилье бандеровцев и пиндосовских пропагандосов на политшоу... Ведь если по уму, "желающим украинцам": "Хотите светиться у нас на ТВ? Столько же наших российских комментаторов на украинское ТВ... Не хотят? Ну, тогда и вы, все свободны, все в сад! Что мешает это сделать? Оплачено? Кем? Неужели соросами и прочими ми-6?... Работайте, братья...ИИринаВрагам коммунистов ,захватившим РСФСР ,30 лет никто не мешает только паразитировать за счет чужого труда ,и обогащаться за счет России и её народа , а вот как речь о том ,чтобы СДЕЛАТЬ хоть что-то полезное для РОссии и её народа -так сразу скулеж ,что им мешают советские коммунисты и их сторонники ,что они 30 лет всё "расхлебывают " сначала за коммунистами ,потом за коммунистами и Ельциным . Теперь у них отмазка "Александр ГорбуновМожно подумать, что у этого телеведущего мозги молодые, скорее всего у него вообще ни каких нет, ни старых, ни молодых, вместо них сплошная рыбья чешуя.MTMargarita TihobaevКонечно в нашей гос. Думе сидят пенсионеры и бывшие спортсмены без мозговВладимир Самойленкотю, блин. а я и вправду подумал шо телеведущий первого канала такую херню несёт. а это познер. автор, не вводи в заблуждение.Комментировать
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