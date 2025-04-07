В Белоруссии задержали крупную партию взрывчатки из Польши в РФ

В Белоруссии таможенные органы задержали на польской границе крупнейшую партию взрывчатки, следовавшую в Россию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики в своем Telegram-канале.
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