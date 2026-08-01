Летний смородинный тарт с меренгой

Пока у нас ещё не закончился сезон смородины, можно успеть сделать тарт с ней. Ягода не самая распространённая на нашем столе, так что спешите! Красная смородина — одна из рекордсменов по содержанию витамина C среди ягод и отличный источник пектина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии