Журналист Рафаэл: Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Российский спортсмен Дмитрий Бивол отказался от титула абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг по версии WBC (Всемирный боксерский совет), сообщил в соцсети Х* журналист Дэн Рафаэл.
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