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Банкротящаяся Northvolt заявила, что для выживания ей в ближайшие два года потре...

Банкротящаяся Northvolt заявила, что для выживания ей в ближайшие два года потре...

Банкротящаяся Northvolt заявила, что для выживания ей в ближайшие два года потребуется $1,29 млрдВ ноябре шведская компания Northvolt подала заявление о банкротстве, и знакомые с событиями источники сообщили Reuters, что в этом месяце она попросила своих акционеров предоставить ей $1,29 млрд в ближайшие два года для спасения бизнеса по выпуску тяговых батарей.

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