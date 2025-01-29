Банкротящаяся Northvolt заявила, что для выживания ей в ближайшие два года потре...

Банкротящаяся Northvolt заявила, что для выживания ей в ближайшие два года потребуется $1,29 млрдВ ноябре шведская компания Northvolt подала заявление о банкротстве, и знакомые с событиями источники сообщили Reuters, что в этом месяце она попросила своих акционеров предоставить ей $1,29 млрд в ближайшие два года для спасения бизнеса по выпуску тяговых батарей.