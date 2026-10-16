Лариса Долина едва успела на юбилейный концерт Николая Баскова. Ради этого певице, по её собственным словам, пришлось нарушать правила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К Решетова вышла за...
- Новые анализы по ...
- Почти 23 млн долг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым