Выглядит по-другому: в сети обсуждают фото и видео Сергея Галицкого на футбольном матче ФК Краснодара против Спартака в ОАЭ

Выглядит по-другому: в сети обсуждают фото и видео Сергея Галицкого на футбольном матче ФК Краснодара против Спартака в ОАЭВ сети активно обсуждают очередное появление Сергея Галицкого на матче своей команды.
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