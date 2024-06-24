Три неприятных мужских возраста

А что это мы все о женском возрасте говорим? Как будто мужчины у нас не взрослеют, не стареют и не меняются, представляя собой гибрид Дункана Маклаута, хорошего коньяка, и старого коня в борозде… Между тем, от мужских гормональных скачков, полового созревания и увядания у женщин немало проблем.