ФСБ раскрыла украинскую сеть диверсантов, готовившихся в Молдавии

ФСБ раскрыла украинскую диверсионную сеть, вербовавшую агентов в Молдавии для атак в России. В Самарской области задержаны двое россиян, замешанных в диверсиях, в Крыму арестован агент, планировавший атаки на инфраструктуру.
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