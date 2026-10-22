Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) объявило о розыгрыше поездки на двоих в Египет в рамках проекта NRG MUSIC TOUR. Победитель посетит концерт Шакиры, который, по информации радиостанции, состоится 28 ноября у Великих пирамид Гизы.
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