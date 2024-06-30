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В Новороссийске 1 июля пройдут учения о стрельбами

В Новороссийске 1 июля пройдут учения о стрельбами

Военнослужащие отработают отражение атаки дронов и безэкипажных катеров условного противника.В акватории морского порта Новороссийска 1 июля запланированы учения.

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