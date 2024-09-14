Такие разные истории про мосты и корабли

Jolie

хахахаха)))«Баржой» часто называли судно, которое бурлаки тянули по рекам и каналам. В подавляющем большинстве случаев баржа передвигается с помощью буксира. В тех случаях, когда у баржи есть двигатель, её принято называть самоходной баржей. Есть уже баржи, имеющие ДВИГАТЕЛЬ!))-Вы не знали просто) ....шедшая порожняком в Ярославль баржа, принадлежащая ООО "Волга-Транс" из Самары, свернула в пролет моста, не предназначенный для прохода судов. В результате верхняя часть капитанской рубки была снесена при столкновении. Так что баржа там была, Валерик) баржа!!!