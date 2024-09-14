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Такие разные истории про мосты и корабли

Такие разные истории про мосты и корабли

А помните, как в США корабль врезался в мост и мост рухнул как карточный домик? Так вот вчера в Костромской области 110 метровая баржа высотой 13 метров въехала в железнодорожный мост, каким-то образом пытаясь пролезть под одиннадцатиметровым пролётом, не предназначенным для прохода судов.

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Комментарии
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Jolie
хахахаха)))«Баржой» часто называли судно, которое бурлаки тянули по рекам и каналам. В подавляющем большинстве случаев баржа передвигается с помощью буксира. В тех случаях, когда у баржи есть двигатель, её принято называть самоходной баржей. Есть уже баржи, имеющие ДВИГАТЕЛЬ!))-Вы не знали просто)   ....шедшая порожняком в Ярославль баржа, принадлежащая ООО &quot;Волга-Транс&quot; из Самары, свернула в пролет моста, не предназначенный для прохода судов. В результате верхняя часть капитанской рубки была снесена при столкновении. Так что баржа там была, Валерик) баржа!!!
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17 час.
Валерий Авгур
Джулик,мне ли не знать как называются корабли баржи и пароходы,25 лет ремонтирую их выпуская их по весне и этот танкер проходил через мои руки,это тебе хаха.
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12 час.
Jolie
а ,нуладно))) &quot;Комсомолка&quot; и все вещают что эт 👍🙃😋баржа))
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11 час.

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