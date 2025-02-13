Киев намерен на фронте особо беречь западенцев. А под наши пули теснее гнать солдат из Новороссии Сергей Ищенко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Казалось бы: что главное для любого военачальника в любой армии мира при построении прочной обороны на линии фронта? Определить свои самые стойкие, самые обученные, самые укомплектованные личным составом и боевой техникой части и соединения.
«Путин придет за своими русскими душами в Одессу, даже с нашим паспортом они ненавидят Украину»
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если вы сами бараны то идите и умирайте за "просроченного", хотя в каком месте это делать, вам лучше знать. У себя дома, отстреливать "людоловов" или под Курском, под русскими снарядами! Только и всего.
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12 час.
Юна
Интересно, зелёного наркомана грохнут?
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10 час.
Traveller
Одно уточнение. Самые лютые фашистские "батальоны" были сформированы в Кр. Роге ("Кривбасс") и Запорожье ("Айдар"(. Про харьковский "Кракен" уже не хочется вспоминать. Так что брехня это про "руссконастроенных". Там в 404 ВСЕ нацисты!
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8 час.
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