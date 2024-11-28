«Созвездие путешествий» Jetour: как новый на рынке бренд переосмысливает пресс-туры для построения знания

Люди, автомобили, маршруты — три элемента Travel+ Бренд Jetour позиционируется не просто как производитель автомобилей, а как стиль жизни, связанный с путешествиями, говорит Денис Кононов: «Jetour — это не только про автомобили, а про стиль жизни.
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