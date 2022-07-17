В Канаде сравнили участие России в G20 с "присутствием поджигателя на собрании пожарных"

Участие России во встрече министров финансов и глав центральных банков стран "большой двадцатки" якобы было абсурдным на фоне продолжения российской военной спецоперации на Украине, считает глава минфина Канады Христя Фриланд, передает портал FMT.
Участие России во встрече министров финансов и глав центральных банков стран "большой двадцатки" якобы было абсурдным на фоне продолжения российской военной спецоперации на Украине, считает глава минфина Канады Христя Фриланд, передает портал FMT.
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