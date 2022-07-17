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В Канаде сравнили участие России в G20 с "присутствием поджигателя на собрании пожарных"

В Канаде сравнили участие России в G20 с "присутствием поджигателя на собрании пожарных"

Участие России во встрече министров финансов и глав центральных банков стран "большой двадцатки" якобы было абсурдным на фоне продолжения российской военной спецоперации на Украине, считает глава минфина Канады Христя Фриланд, передает портал FMT.

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