«Утопили в луже»: дивная история, рассказанная наркофюрером г-ну Туску

Намедни в Киеве отметился польский премьер-министр Дональд Туск. Он заявил, что Варшава больше не может поставлять оружие Украине безвозмездно, и сообщил о планах по строительству совместных оружейных предприятий.
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