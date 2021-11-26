Зеленский рассказал о вероятном перевороте в Киеве с участием России, в Москве ответили на обвинения

По мнению Владимира Зеленского, основанном на «агентурных данных», 1 декабря на Украине должен произойти государственный переворот, в ходе которого олигархи при участии России попытаются взять власть в стране.
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