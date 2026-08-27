360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Психиатр Дикарев предупредил, что адаптация к новой учебной среде может занять до полугода

Психиатр Дикарев предупредил, что адаптация к новой учебной среде может занять до полугода

Переход в новую учебную среду может вызвать у студентов стресс и тревогу. О том, как адаптироваться к новым условиям и вовремя обратиться за помощью, рассказал «Известиям» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии