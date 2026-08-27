Психиатр Дикарев предупредил, что адаптация к новой учебной среде может занять до полугода

Переход в новую учебную среду может вызвать у студентов стресс и тревогу. О том, как адаптироваться к новым условиям и вовремя обратиться за помощью, рассказал «Известиям» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев.
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