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Выход на рубежи центральной Украины даёт новые возможности российской армии

Выход на рубежи центральной Украины даёт новые возможности российской армии

Итак, в настоящее время к западу от Великой Новосёлки имеет место долгожданное событие. Недружественные СМИ констатируют: российские ДРГ выходят на административную границу с Днепропетровской областью в районе Новополя – Темировки.

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