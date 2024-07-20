США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил.
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США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил.
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