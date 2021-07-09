О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

Позитив для оптимистовПолитикаО добровольном уходе Путина – инфа из первых рук Фото © Kremlin.ruНет, это не сладкозвучные трели профессора Соловья – он в последнее время как-то вовсе пропал с радаров.Вернуться к статье517НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваКак народ не кормил и чем всё равно хотят путина :)Элина МорозоваНа мой взгляд все объясняется просто. Хуже не хотят, лучше никого не видят.Анна ЭржибоваТо да,просто уже знаешь что от него ожидать хотя он ничего не решает :)А2Александр 24И это правильно! Одна шелупонь кругом! Как в СССР - Брежнев умер и понеслось - один "лучше" другого на замену. Нет уж,нет уж! Вон,к примеру, Хохляндия. Уж там самая высокая сменяемость президентов. Досменялись до фашиста-клоуна.СергейБыло уже такое, пришел один хмырь, всё сказки рассказывал о перестройке и демократии, всё никак консенсус не мог найти. Доперестраивался сволочь, пока развалил такую страну : Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.Элина МорозоваЗато сам с собой в консенсусе. Хотел как лучше. Сделал лучше для себя....СергейАга, и родственнички его не живут тут, где дедуля перестроил. Все на ПМЖ укатили.Элина МорозоваТут нахапал, там построил..Ихин Досскак говорится : "Дебилы, млеаать..."(цЭ) )))))))))Елена МаликоваПохоже, вас лично сильно недокормили!карюкалов вячеславАприори.NatalyКитай объявил о победе над бедностью. Порядка 700 миллионов человек у них из разряда бедных перешли в разряд среднего класса. Китайцам разрешили рожать третьего ребенка. А что такое средний класс и откуда он берется? Это люди, которые могут работать и достаточно зарабатывать. А чтобы люди работали и зарабатывали надо строить производства, что Китай и делает. Поэтому, Китай все больше покупает у России природных ископаемых, в частности, китайцам очень нравится Якутский уголь. И они планируют покупать его с каждым годом все больше и больше. А так, как Россия продает все, что только продается, то и речь сейчас идет о строительстве Транссибирской магистрали. Это железная дорога для перевозки угля. А теперь рассказываю новостной сюжет. Показывают чиновников и президента. Президент говорит, что надо строить железную дорогу, как можно быстрее – китайцам нужен уголь. Один из чиновников говорит – не можем быстрее, так как очень сильно выросли цены на металл. Президент отвечает, мол не надо (некоторым) поднимать цены, и любить денежные знаки больше, чем надо. (кому говорит? Кто цены поднял? Кто денежные знаки любит больше положенного??? – не сказал) Другой чиновник добавляет – А еще возникла проблема с рабочей силой. Сейчас на постройке Транссиба трудится 9 тысяч человек. А чтобы ускориться надо еще тысяч 6. И надо очень быстро – к началу августа. А президент эдак небрежно отвечает – А наймите китайцев! В России на данный момент пару миллионов человек, которые ищут работу. Но, САМ президент страны предлагает нанять на работу китайцев. А если у китайца-строителя зарплата идет от 1тысячи долларов дома – в Китае, Вы думаете он поедет работать в Россию за 25 тыщ рублей??? А за 100 тыщ рублей? А наш русский мужик согласится работать за 100 тыщ руб? Я думаю, наш бы с радостью согласился, только ему никто не предложит. Я думаю, что договор с китайским руководством о рабочих местах для своих сограждан был написан-подписан уже давно. А так как, скорей всего, скоро начнутся возмущения в народе – почему свои безработные, а чужие такие деньги получают? Вот поэтому, так все и незатейливо – ой, раз наши не хотят, так может хоть китайцев уговорим! Знаете, самое горькое и обидное, что они безусловно наймут этих китайцев. И платить им будут намного больше. И условия содержания будут значительно лучше. А все это, выторговал их президент на встрече с нашим. Выторговал не только уголь подешевле, но и работу с зарплатой для своих сограждан. Картинка из интернета Представьте себе на минутку, такую ситуацию. Приходит к вам какой-то человек и говорит – в соседнем лесу муравьи дохнут, им есть нечего. Какая ваша реакция? Я думаю, 99,99% людей просто спросит – И, что? Кто они такие эти муравьи? И почему я должен переживать, что им есть нечего? Ну и если уж такая трагедия, то пусть в спячку впадают. Как-то же они зимой выживают. Вот так и в России – правительство и народ живет в каких-то разных мирах.NatalyЛюди отказываются пахать за копейки. В последнее время тенденция отказа пахать за гроши стала уже не просто заметной, а приобрела характер угрожающий оставить бизнес без наёмных работников. Нытьё бизнеса по поводу того, что некому работать уже приобрело тотальные масштабы. И это не просто нытьё, это показатель того, что реально нет желающих пахать за те копейки, которые бизнес готов платить. Формула «ты паши, а я подумаю сколько тебе платить и платить ли вообще» уже не срабатывает, так как доверчивое старшее поколение уходит на пенсию, а молодые, лучше ориентирующиеся в современных реалиях, просто уходят из экономики куда угодно. Валят за рубеж, уходят во фриланс, сидят на шее у родителей пока не найдут что-то нормально оплачиваемое. Да их просто банально мало! Эффект демографической ямы, усиленный полным безразличием к данной проблеме на протяжении последних 20ти лет, работает в полный рост. Людей банально нет и не предвидится. Попытка правительства решить проблему повысив пенсионный возраст (одна из реальных причин этой меры - увеличить количество рабочей силы) уже провалилась, так как работодатели не хотят брать на работу стариков. Потогонная система выжимания из людей всех сил им просто не по плечу, здоровье не позволяет так пахать. Бизнес прекрасно понимает, что придётся постоянно оплачивать больничные, а главное - человека на работе всё равно не будет. Бодренькие старички из ТВ сюжетов это картинка, а реальность в поликлиниках. По сути же, наш бизнес (как государственный так и частный) просто столкнулся с последствиями собственной жадности и неумения руководить процессом. Вместо того чтобы вкладывать деньги в Дело, повышать собственную квалификацию (не путать с тренингами по "впариванию"), внедрять научную организацию труда, новые технологии, механизацию и автоматизацию, бизнес сконцентрировался на снижении издержек, главным направлением в котором стала экономия на зарплате. Сначала вплоть до середины нулевых выручали конверты. Не платя налоги, получалось выдаивать бизнес и обеспечивать себе яхты, домики в Лондоне и так далее. Но время идёт, основные фонды изнашиваются, цены на всё растут (почему другой вопрос) и начинается уже не экономия на налогах как это было в нулевые, а занижение зарплаты. И вот тут уже возникает супер проблема. Зарплату занижать вечно нельзя. Есть порог при котором людям становится выгоднее не работать наёмником. Или возникает эффект "как платят, так и работаем". Тем более, что современность предоставляет много вариантов для работы "на себя". Единственный выход — национализация, введение Госплана и в рамках его плана по преобразованию экономики, включающий те самые: научную организацию труда, механизацию, автоматизацию и тарифную сетку заработков, которая будет разработана, исходя не из неких понятий о том кто и сколько должен получать за такую работу, а из реального вклада каждого в конечный результат — продажи. В современных условиях это тоже сложно, но вполне реально сделать. Короче надо повышать производительность труда и эффективность производства вцелом, а не понижать зарплату. Под повышением производительности я понимаю не пахоту 24/7, а именно те самые организацию труда (в том числе мотивацию), повышение квалификации, механизацию и автоматизацию. Но сделать это отечественный бизнес просто не в состоянии (на осинке не родятся апельсинки), поэтому нужна банальная национализация всех, кто сейчас исполняет госзаказ, а также убыточных компаний, получающих помощь от государства. Сколько можно спасать этих неумех, основная компетенция которых это умение примазаться к бюджету тем или иным способом.Сергей МикульскийМолодец!Николай ЗайчиковИнтересно , если он хочет уйти своими ногами то почему так цепляется за власть .Ritchie BlackmoreЗа него решают. Он всего лишь назначенный кукловодами ельцина управляющий. А народец ходит на "выборы" и думает, что он кого то выбирает. Клоунада.Николай ЗайчиковсогласенСергей МикульскийДа врёт он как обычноНиколай Зайчиковкто бы сомневался , если только идиоты вроде зуевойЕлена ЗуеваДмитриеваОн вовсе не цепляется за власть. Он воплощает свой план возрождения России и наверняка присматривает человека, которого поддержит на выборах президента. Вы человеку спасибо скажите, что такую ношу на себя взвалил в труднейшее время, помог стране из ямы выкарабкаться! Желающих в президенты много, да вот кишка у них тонка. Запад все усилия прилагает, чтобы добить нас окончательно. Мы им, как бельмо в глазу, мешаем командовать на планете. Речь сейчас идёт о судьбе России, кто понимает. Надо поддерживать президента, а не юродствовать. Если что - всем хреново будет. Ну, я не говорю о миллиардерах - этим везде хорошо!!!Николай ЗайчиковВы извините не в цирке ли клоуном работаете , насмешили лучше всякого клоуна . Возрождает Россию , а для кого если смертность в России бьет рекорды . Только не надо про короновирус рассказывать , смертность выше рождаемости была уже задолго до этой заразы.Ritchie BlackmoreКакая Вы забавная, мадам!Николай ЗайчиковТак эта мадам скорее всего в цирке клоуном работает и смешит народRitchie BlackmoreИ что интересно, сама верит! Как здесь не скажешь-Елена, у Вас молоко убежало, поспешайте на кухню!Николай ЗайчиковТак клоун и должен верить в то что он играет на арене иначе его помидорами закидают. Скорее всего или она или ее близкие хапают ртом и жопой вот она и довольнаRitchie BlackmoreДа нет. Она из тех кумушек-глупышек, которые без ума от Солнышка, а вся его деятельность их совершенно не волнует. - забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви...Николай ЗайчиковЧто-то не похожа она на чокнутую , скорее всего из той компашки которая сейчас грабит РоссиюRitchie BlackmoreЯ почитал у неё на стене-ранее общались, оказывается. Глупа она как нерпа. Кто бы её к разделу "пирога" допустил. Просто без ума от гаранта на фоне пьяного ельцина и всё. - зато не пьёт! Владимир, я перед тобой открыта как окошко!Николай ЗайчиковНу может быть и чокнутаяСергей МикульскийВы будете строить дом себе 21 год если Вам больше жить негде? Навряд ли. Вы его построете в кратчайшие сроки. Вот так же Путин возрождает Россию. Он ещё 20 лет будет возрождать и не возродит. Не будьте наивной.Николай ЗайчиковВы наверное забыли кто во главе Центроизбиркома поставлена на место волшебника Чурова , его преемница и такая же волшебницаНиколай ЗайчиковНу а после ухода Путина эта клоун и другие клоуны будут его проклинать как сейчас проклинают Иуду ельцинаИхин Досс"Как много идиотов чудных...." )))))Ихин ДоссТы нерпу-то не оскорбляй давай !" ))))))))Вальтер ЮпитерЯ за ПУТИНА!!!Ritchie BlackmoreВам зачтётся. Только Вы ничего не решаете,дуралей.Сергей МикульскийФлаг Вам в руки. Маузер СатурнНиколай ЗайчиковДа хоть за Гитлера , что с дуру не сделаешь .Владимир СергеевУже сейчас видно , что экономика сыпется ... а чё будет к 36-у году??? Ж@па будет экономике И все Запутинцы опять взвоют ... начнут искать виноватого ... Еще никогда ни один диктатор не привел Страну к расцвету.Владимир ШатохинВы неправы Владимир примеры успешных диктаторов Пиночет, Дэнсяопин, Гитлер.ГусЕнаА как же Сталин?Владимир СергеевСталин НЕ был ДиктаторомГусЕнаДаладна?Владимир СергеевСталин Единственный изо всех последних Правителей который именно любил свой народ и все делал чтобы спасти Страну ... И он ее спас от фашизма иамериканцев с наглосаксами веками пытавшихся ее развалить ... А вот его последователи ... не фактИхин ДоссГуська... Ты чушь не пори ( это ж тока штирлицам можно :) ). Диктатор в гробу в шинельке - это как-то не по диктаторскиГусЕнаНе Штирлиц я , чо...Привет:)Ихин ДоссЗдрям ! ))) А чё тогда порешь ? )))ГусЕнаДразню:)ГусЕнаТы тоже веришь, что Мталин " любил свой народ"?Владимир СергеевНу да еще лет десять назад помню наши власть имущие восхищались Пиночетом ... мол создал экономику.. та же Маша Захарова блеяла от восхищения..Сейчас молчит заткнулись ... Да и чем Чили то лучше других государств Латинской Америки ??? .. Гитлер тоже Явно не пример ... Вот насчет ДЭНа согласен , хотя он и не был Диктатором , просто умнее и хитрее других оказался..ВХвячеслав харченкоКак ваше здоровье , Рабинович? - Не дождетесь.Комментировать
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