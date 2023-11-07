Обменяли 37 подделок в Могилеве, Быхове и Кировске: в Бобруйске задержали двоих жителей Белыничей, которые купили фальшивые д...

Обменяли 37 подделок в Могилеве, Быхове и Кировске: в Бобруйске задержали двоих жителей Белыничей, которые купили фальшивые деньги в России и привезли их менять в БеларусьВ Бобруйске с поличным задержали 20 и 31-летнего жителей Белыничей, которые на местном рынке разменяли у одного из продавцов семь фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч российских ру .