Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мыслями о российских теннисистах. Сафин о том, кто из россиян может попасть в Зал теннисной славы: «Медведев» – Как ты думаешь, кого из наших теннисистов можно ждать в Зале теннисной славы в ближайшее время? – Я думаю, Даня [Медведев] может попасть, потому что он первым был.