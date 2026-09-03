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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафин о том, кто из россиян может попасть в Зал теннисной славы: «Медведев»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мыслями о российских теннисистах. Сафин о том, кто из россиян может попасть в Зал теннисной славы: «Медведев» – Как ты думаешь, кого из наших теннисистов можно ждать в Зале теннисной славы в ближайшее время? – Я думаю, Даня [Медведев] может попасть, потому что он первым был.

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