Глава МИД Китая заявил, что Пекин готов вместе с Москвой отстаивать основные интересы друг друга

Китайско-российские отношения отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии