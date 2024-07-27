Китай помогает России развивать промышленность во время войны на Украине — WP

Китай помогает России развивать промышленность во время войны на Украине, пишет The Washington Post.
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