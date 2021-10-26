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Чем заполнить душевную пустоту?

Чем заполнить душевную пустоту?

Живу с мужем уже год в браке и чувствую себя одиноко в душе. На работе особо общения нет, так как работа не позволяет.

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Лариса Сергеевна
Ну ребенка родите. На него аллергии быть не должно. И смысл жизни появится. Может быть
Vera Dobryagina
Год в браке - и уже пустота...Одиночество в душе...А было ли у вас это единство душ? Похоже, не разобравшись друг в друге, вы поженились. Да и ребёнок в этом случае не поможет. Люди разные.
Танюша Милая
А переписка в соцсетях ? Хобби...клуб по интересам ...ходите на танцы ,на йогу ...начните рисовать ...вы не одиноки...оглянитесть , вокруг вас много хороших людей )!

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