Чем заполнить душевную пустоту?

5МИНУТКАРаботаЧем заполнить душевную пустоту? Живу с мужем уже год в браке и чувствую себя одиноко в душе. На работе особо общения нет, так как работа не позволяет.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса СергеевнаНу ребенка родите. На него аллергии быть не должно. И смысл жизни появится. Может бытьVera DobryaginaГод в браке - и уже пустота...Одиночество в душе...А было ли у вас это единство душ? Похоже, не разобравшись друг в друге, вы поженились. Да и ребёнок в этом случае не поможет. Люди разные.Танюша МилаяА переписка в соцсетях ? Хобби...клуб по интересам ...ходите на танцы ,на йогу ...начните рисовать ...вы не одиноки...оглянитесть , вокруг вас много хороших людей )!Комментировать
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