В ВСУ удар по построению «Искандером» объяснили безразличием командиров

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) винят безразличие командиров в ударе по построению на одном из полигонов в Днепропетровской области ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
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