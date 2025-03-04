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В ВСУ удар по построению «Искандером» объяснили безразличием командиров

В ВСУ удар по построению «Искандером» объяснили безразличием командиров

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) винят безразличие командиров в ударе по построению на одном из полигонов в Днепропетровской области ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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