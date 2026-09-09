Путин и президент Вьетнама То Лам обсудили развитие стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом для обсуждения дальнейшего развития сотрудничества между двумя государствами.
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