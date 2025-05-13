О защите детей от мошенников Сегодня депутаты Госдумы приступят к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников.
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О защите детей от мошенников Сегодня депутаты Госдумы приступят к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников.