«Комфорт в дороге»: Как выбрать автомобильные чехлы для зимы

Зимние автомобильные чехлы — это не только вопрос эстетики, но и комфорта в холодное время года. При выборе учитывайте материал: велюровые и шерстяные чехлы добавят уюта, тогда как кожа или ее заменители облегчат уборку от снега и грязи.
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