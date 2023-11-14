«Комфорт в дороге»: Как выбрать автомобильные чехлы для зимы

Зимние автомобильные чехлы — это не только вопрос эстетики, но и комфорта в холодное время года. При выборе учитывайте материал: велюровые и шерстяные чехлы добавят уюта, тогда как кожа или ее заменители облегчат уборку от снега и грязи.