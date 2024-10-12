Болеем за наших футболистов⚽️ В Михайловском районе сегодня проходит Открытое первенство Волгоградской области по мини-футболу "ВАМФ" сезон 24-25.
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Болеем за наших футболистов⚽️ В Михайловском районе сегодня проходит Открытое первенство Волгоградской области по мини-футболу "ВАМФ" сезон 24-25.