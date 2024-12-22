Sega представила самолет, оформленный в стиле Persona 5 Royal Компании Sega и Atlus подели...

Sega представила самолет, оформленный в стиле Persona 5 RoyalКомпании Sega и Atlus поделились новым видеороликом, на котором запечатлен самолет AirAsia с персонажами и мотивами из игры Persona 5 RoyalЧитать дальше → источник#Persona_5 #Sega.