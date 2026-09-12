Си Цзиньпин объявил о председательстве КНР в БРИКС в 2027 году

Си Цзиньпин, председатель КНР, объявил, что в 2027 году Китай станет страной-председателем БРИКС и проведет в своей стране 19-й саммит.
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