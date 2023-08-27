Париж первый в Европе откажется от электросамокатов: а что же в Петербурге?

Каждый день в сводки новостных лент попадает информация об аварии с участием электросамокатов. В Европе уже начали отказываться от этого вида транспорта, а что у нас?Сообщается, что с 1 сентября в Париже больше нельзя будет взять напрокат электросамокат.
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