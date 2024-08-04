Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер"

НК

Николай Кушнаренко

Хочется поднять такой вопрос. Раньше, в период становления экономики и занятости русских безработных, были введены условия , когда через получения патента на работу, решался вопрос трудоустройства. Вот хочется спросит власть, зачем выдают патенты мигрантам? Чтобы бороться с безработицей в соседней республике? Этот патент даёт вольную и законное пребывание мигрантов на территории России. А дальше их никто не контролирует. Занимайся чем можешь, в том числе наркотиками. Всё настолько просто, власти вроде и обращают внимание на эти преступления, но реально поток мигрантов растёт. ЗАПРЕТИТЕ ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ НА РАБОТУ. ВЪЕЗД В РОССИЮ ТОЛЬКО С ЗАКЛЮЧЁННЫМ КОНТРАКТОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ и не как по другому!