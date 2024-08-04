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Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер"

Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер"

«Бездействие органов государственной власти и местного самоуправления считаем вопиющим и недопустимым» Беспредел мигрантов в России, особенно в Москве и Московской области, давно перешёл все рамки.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАК  КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН ?!!!
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1 д.
РМ
Раиса Мелькумова
В метро после 22.00 часов страшно ездить… в Одинцовском районе, Трехгорка, там со словенской внешностью живет 30 процентов, а остальное …
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23 час.
НК
Николай Кушнаренко
Хочется поднять такой вопрос. Раньше, в период становления экономики и занятости русских безработных, были введены условия , когда через получения патента на работу, решался вопрос трудоустройства. Вот хочется спросит власть, зачем выдают патенты мигрантам? Чтобы бороться с безработицей в соседней республике? Этот патент даёт вольную и законное пребывание мигрантов на территории России. А дальше их никто не контролирует. Занимайся чем можешь, в том числе наркотиками. Всё настолько просто, власти вроде и обращают внимание на эти преступления, но реально поток мигрантов растёт. ЗАПРЕТИТЕ ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ НА РАБОТУ. ВЪЕЗД В РОССИЮ ТОЛЬКО С ЗАКЛЮЧЁННЫМ КОНТРАКТОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ и не как по другому!
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22 час.

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