Зависть и ущербность: отношения Успенской и ее дочери дали трещину

Татьяну Плаксину разоблачили на детекторе лжи. Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной Социальные сетиЛюбовь Успенская и Татьяна Плаксина близки как никогда! Мать и дочь не только выступают вместе, они сумели найти общий язык после затяжного публичного конфликта и теперь живут душа в душу.