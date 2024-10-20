Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Маск будет разыгрывать по $1 млн в день между подписавшими петицию в поддержку Трампа

Илон Маск заявил, что созданный им комитет политических действий будет ежедневно до дня президентских выборов в США разыгрывать по $1 млн среди подписавших петицию, призывающую к свободе слова и праву на ношение оружия, сообщает Bloomberg.

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