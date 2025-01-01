Хуситы заявили, что сбили американский дрон MQ-9 Reaper в Йемене

Йеменские хуситы заявили, что сбили американский дрон MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб. По словам представителя вооружённых сил движения Яхьи Сари, системы ПВО «смогли уничтожить американский беспилотник MQ-9».
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