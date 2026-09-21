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Mother's urging leads Va. woman to $500,000 lottery prize

A Virginia woman out shopping with her mother was encouraged to buy a scratch-off lottery ticket and wound up winning $500,000.

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