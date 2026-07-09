Кавказский пир на набережной Геленджика: в выходные состоится дегустация дагестанской кухни

Кавказский пир на набережной Геленджика: в выходные состоится дегустация дагестанской кухниКурортный Геленджик готовится к яркому гастрономическому шоу: в эти выходные Ярмарочная площадь сменит привычный ритм на зажигательные мелодии Кавказа и головокружительные ароматы дагестанской кухни.
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