Кавказский пир на набережной Геленджика: в выходные состоится дегустация дагестанской кухни

Кавказский пир на набережной Геленджика: в выходные состоится дегустация дагестанской кухниКурортный Геленджик готовится к яркому гастрономическому шоу: в эти выходные Ярмарочная площадь сменит привычный ритм на зажигательные мелодии Кавказа и головокружительные ароматы дагестанской кухни.