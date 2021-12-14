Умер режиссёр Сергей Соловьёв: Пять знаковых киноработ мастера

В понедельник, 13 декабря, не стало отечественного режиссёра Сергея Соловьёва. За свою жизнь он создал более 30 фильмов, большинство из которых посвятил проблемам взросления и трудностям, с которыми сталкивается молодое поколение соотечественников.
В понедельник, 13 декабря, не стало отечественного режиссёра Сергея Соловьёва. За свою жизнь он создал более 30 фильмов, большинство из которых посвятил проблемам взросления и трудностям, с которыми сталкивается молодое поколение соотечественников.
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