Царьград

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Умер режиссёр Сергей Соловьёв: Пять знаковых киноработ мастера

Умер режиссёр Сергей Соловьёв: Пять знаковых киноработ мастера

В понедельник, 13 декабря, не стало отечественного режиссёра Сергея Соловьёва. За свою жизнь он создал более 30 фильмов, большинство из которых посвятил проблемам взросления и трудностям, с которыми сталкивается молодое поколение соотечественников.

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