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Правительство Японии заявило, что недовольно высказыванием Байдена, который приписал себе решение Токио расширить оборонный бюджет

Правительство Японии заявило, что недовольно высказыванием Байдена, который приписал себе решение Токио расширить оборонный бюджет

Правительство Японии выразило недовольство высказыванием президенте США Джо Байдена, который приписал себе заслуги в решении Токио по увеличению оборонного бюджета.

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