Выставка работ загадочного советского художника Александра Исачева открылась в Санкт-Петербурге

Он был известен своими философскими и мистическими картинами, в которых обращался к мифам, легендам и творениям древних мыслителей в поисках ответов на вечные вопросы бытия В Bashmakov Gallery на территории квартала «Ленполиграфмаш» в Санкт-Петербурге начала работу экспозиция, посвященная творчеству одного из самых загадочных советских художников второй половины XX века – Александра Исачева (1955-1987).