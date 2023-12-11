В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане

В Соединенных Штатах вызвала тревогу информация о применении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) американских боеприпасов с белым фосфором в обстрелах Ливана, в связи с чем Вашингтон намеревается «узнать больше» об этих данных.
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