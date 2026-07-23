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Рекордные 6,5 триллиона: что планируют подписать на ВЭФ-2026

Рекордные 6,5 триллиона: что планируют подписать на ВЭФ-2026

Планы на грядущий XI Восточный экономический форум — рекордные. На брифинге по итогам заседания Совета ДФО полпред президента Юрий Трутнев заявил: на ВЭФ планируется подписать 385 соглашений на общую сумму 6,5 трлн рублей.

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