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Корнеев о лимите в РПЛ: «Уровень снижается. На искусственном лимите особо никто не появляется. Выживать должны сильнейшие»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением по поводу уровня футбола в Альфа-Банк РПЛ на фоне ужесточения лимита на легионеров.

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